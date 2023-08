Guvernul pregateste un nou OUG. O noua directie de control va verifica ministerele

Zeci de amenzi constatate de politistii din judetul Alba

In ultimele 48 de ore, politistii si jandarmii din judetul Alba au actionat, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala si contraventionala si pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta linistea cetatenilor din judet. In ultimele 48 de ore, politistii si jandarmii… [citeste mai departe]