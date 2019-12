Stiri pe aceeasi tema

- Poate doar de pensii... Sesiune de intrebari și raspunsuri: Jurnalist: A aparut astazi in presa o informație conform careia dumneavoastra ați avut o discuție cu Viorica Dancila, in momentul in care s-au facut consultari la Palatul Cotroceni, pentru votul din Diaspora, spune Paul Stanescu, intr-o declarație…

- Klaus Iohannis ne anunța ferm ca batalia cu PSD nu s-a incheiat. Dimpotriva. Razboiul este in toi. Și va dura atata timp cat PSD continua sa ocupe poziții importante in Parlament și in administrația publica locala. Romania este așadar in mod oficial in razboi. Intr-un razboi intern. Este din nou…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat miercuri, in cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, ca Ministerul pe care il conduce s-a imprumutat cu 332 de milioane de euro pentru a acoperi deficitul lasat de guvernarea PSD. Cițu a mai spus ca proiectul de buget pentru 2020 va cuprinde…

- "Este destul de evident, din datele pe care le are Ministerul Finantelor, ca situatia este de asa natura ca, vrem, nu vrem, vom avea un deficit de peste 4%, fiindca sunt capitole intregi care in proiectul de buget initial al acelui guvern esuat nu au fost bine gandite si este inadmisibil si inimaginabil,…

- Senatorul PNL Florin Cițu a afirmat ca Guvernul PSD vrea sa mai dea un tun pentru a-și pastra finanțarile la partid. Liberalul susține ca CE s-ar putea sa fie de acord cu subvenția de un miliard de lei pentru CEC Bank. El a adaugat ca Eugen Teodorovici se va imprumuta cu dobanzi mari de la UE.„Guvernul…

- Marti, 24 septembrie, la Palatul Administrativ din Baia Mare a avut loc conferinta de inchidere a proiectului “MaraQuality”, implementat de Consiliul Judetean Maramures in perioada 3 iulie 2018 – 30 septembrie 2019. Obiectivul general al proiectului a fost implementarea si certificarea sistemului propriu…

- Ieri, ambasadorii statelor membre ale UE au votat pentru desemnarea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european. Potrivit surselor MEDIAFAX, au existat 17 voturi „pentru” din totalul de 22 de voturi exprimate. Aceleasi surse europene au declarat ca rezultatul votului se comunica Parlamentului…

- ”Salut votul acordat astazi in reuniunea Comitetului Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre pe langa Uniunea Europeana (COREPER), prin care s-a exprimat un sprijin larg in favoarea candidaturii doamnei Laura Codruța Kovesi pentru poziția de procuror șef al Parchetului European.…