Guvernul Orban adoptă astăzi rectificarea bugetară. Ce ministere rămân fără bani și care primesc fonduri în plus Ministerul Finanțelor a pus marți in dezbatere publica proiectul de OUG pentru rectificare bugetara. Se taie bani de la Educatie si Transporturi si se dau la primarii, Sanatate si Munca. Principalele informații facute publice de Ministerul Finanțelor: Deficitul bugetar estimat pe anul 2019 reprezinta 4,3% din PIB, fața de ținta asumata de guvernul PSD de 2,76%. Execuția bugetara pe primele zece luni scoate in evidența faptul ca veniturile bugetului general consolidat sunt in suma de 261,1 miliarde lei reprezentand 25,3% din PIB, cheltuielile bugetului general consolidat sunt in suma… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net bugetar estimat pe anul 2019 reprezinta 4,3% din PIB, fața de ținta asumata de guvernul PSD de 2,76%. Execuția bugetara pe primele zece luni scoate in evidența faptul ca veniturilegeneral consolidat sunt in suma de 261,1lei reprezentand 25,3% din PIB,general consolidat sunt in suma…

Stiri pe aceeasi tema

- "Aceasta mini analiza se dedica teoreticienilor de stanga care au votat modelul neoliberal. Deficitul bugetar putea fi tinut in jurul a 3% din PIB. Acum se face risipa in banul public pentru a se da vina ulterior pe greaua mostenire PSD. Despre rectificare. Deficitul acum este 2.8% din PIB.…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat proiectul de rectificare bugetara. MINISTERELE CARE PRIMESC MAI MULTI BANI: Ministerul Muncii și Justiției Sociale: +3.982,3 milioane lei per sold astfel: * majorarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurari sociale de stat cu…

- Ministerul Finanțelor a publicat, marți, proiectul ordonanței de urgența a Guvernului privind rectificarea bugetara pe anul 2019. Acesta prevede un deficit bugetar de 4,3% din Produsul Intern Brut pentru anul acesta. „Cheltuielile bugetului general consolidat se diminueaza pe sold, cu suma de 2.090,6…

- Deficitul bugetar ar putea ajunge la 4,3% din PIB in acest an, in conditiile incetinirii cresterii economice si a reducerii veniturilor bugetului general consolidat cu 18,36 miliarde lei, potrivit unui proiect de Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, publicat marti…

- Finanțele majoreaza deficitul bugetar la 4,3% din PIB, la rectificarea bugetara. Veniturile bugetului general consolidat se diminueaza cu peste 18,3 mld. lei Deficitul bugetului general consolidat pentru 2019 se va majora la 4,3% din Produsul intern brut, in urma celei de-a doua rectificari bugetare.…

- Ludovic Orban a precizat ca suma minima necesara este de 4 miliarde de lei, iar ținta de deficit va fi cu mult depașita. De altfel, Florin Cițu a declarat, oficial, ca deficitul va fi de cel puțin 4%. "E necesara o creștere a bugetului la Ministerul Muncii de cel puțin doua miliarde de lei,…

- "Astazi, 4 noiembrie 2019, s-a inregistrat, la Directia dialog social a Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, cu numarul 1206/04.11.2019, Contractul Colectiv de Munca la nivel de sector bugetar Sanatate pentru anii 2019 - 2021. Negocierea prezentului contract a avut la baza prevederile CCM anterior…

- Execuția bugetului general consolidat, conform datelor operative anunțate de Ministerul Finanțelor, s-a incheiat pe primele noua luni ale anului 2019 cu un deficit de 26,97 miliarde de lei, respectiv 2,6% din PIB.Citește și: Eugen Teodorovici, dialog de inalta ținuta cu un parlamentar USR:…