Guvernul nu-l azvârle pe Bode Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat, miercuri, referitor la decizia Comisiei de Etica a Universitatii Babes-Bolyai privind teza de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode, ca este vorba de o situatie care se transeaza in instanta de judecata si nu se poate pronunta inainte de un verdict, mentionand ca, la fel ca si in orice alte cazuri, premierul Romaniei cere respectarea legii. „Din datele pe care le am, ministrul de Interne au oferit deja o pozitie publica in legatura cu acest material de informare pe care l-a transmis Universitatea Babes-Bolyai. Nu este singura… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, spune ca situația privind teza de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode, „se transeaza in instanta de judecata” si nu se poate pronunta inainte de un verdict. Declarația vine dupa ce Comisia de etica a Universitații Babeș-Bolyai a concluzionat…

- Guvernul a avut, astazi, o prima reacție dupa ce Comisia de Etica a Universitații Babeș-Bolyai a decis, dupa analiza tezei de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode, ca „abaterile etice constatate sunt suficient de importante pentru a concluziona ca teza este profund viciata”. Purtatorul de cuvant…

- Comisia de Etica a Universitatii Babes Bolyai a decis Teza de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode "este profund viciata".Potrivit unui document al Comisiei de Etica, postat pe site ul Universitatii Babes Bolyai, "se confirma si alte abateri de la etica cercetarii decat cele reclamante anterior…

- Ministrul PNL de Interne, Lucian Bode, susține intr-o postare pe Facebook ca este ținta unor „atacuri concertate ale USR și ale sateliților sai asupra mea și asupra PNL” și acuza „presiunile și atacurile la adresa Universitații Babeș-Bolyai in toata aceasta perioada”. El a catalogat sintagma „profund…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a dat in judecata, pe 5 ianuarie, Comisia de Etica a Universitații „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB), dupa ce universitatea a decis sa analizeze teza sa de doctorat, in urma acuzatiilor de plagiat lansate de jurnalista Emilia Sercan in luna noiembrie 2022. Astfel,…

- Comisia de Etica a Universitații Babeș-Bolyai se va autosesiza dupa analiza facuta de Emilia Șercan in Pressone și va reanaliza lucrarea de doctorat a ministrului Lucian Bode, a declarat rectorul Daniel David, pentru Edupedu. La prima analiza a lucrarii de doctorat, facuta dupa o sesizare a USR, Comisia…

- Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, susține marți intr-un comunicat ca ”verdictul UBB arata ca teza mea de doctorat este in regula, iar titlul de doctor acordat in anul 2019 este menținut”. Reacția sa a venit dupa ce Comisia de etica a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a constatat “o…