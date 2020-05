Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a cerut, joi, in debutul sedintei de guvern, introducerea pe ordinea de zi suplimentara a unui proiect de hotarare conform caruia transportul local este gratuit pentru elevi pe tot parcursul anului calendaristic, iar pentru cei care fac naveta va fi gratuit pe tot…

- "Va rog sa imi permiteti sa introducem pe ordinea de zi suplimentara un proiect de hotarare de guvern pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport a elevilor si pentru modificarea hotararii de guvern numarul 42 din 2017, pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat, joi seara, la inceputul sedintei de Guvern, ca vineri va incepe distributia mastilor catre inspectoratele scolare, iar acestea le vor duce in unitatile de invatamant. Mastile vor fi necesare pentru elevii care vin la pregatirea pentru examenul de Bacalaureat…

- Premierul Ludovic Orban le-a solicitat ministerelor sa grabeasca procedurile de licitatie pentru achizitionarea mastilor, astfel incat acestea sa fie distribuite cat mai repede catre populatie. Ministerul Educatiei ar trebui sa intre in posesia mastilor pana la data de 1 iunie. "Ministerul…

- Ministrul educației, Monica Anisie, a anunțat, vineri, ca elevii nu vor mai trebui sa plateasca niciun ban pentru a calatori cu mijloacele de transport din Romania, noteaza site-ul de știri despre educație Edupedu.Conform precizarilor Monicai Anisie, cheltuielile legate de transportul elevilor vor fi…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca anul acesta se vor asigura toate condițiile prin care sa se evite riscul de infectare cu noul virus astfel incat sa se poata susține examenele naționale.Anisie a declarat pentru MEDIAFAX ca nu se pune problema sa nu se…

- Programele sunt prevazute in ordinul ministrului Educatiei privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de Bacalaureat in anul scolar 2019 - 2020.Ordinul de ministru cuprinde in anexe noile programe…

- Situatia scolara a elevilor se va incheia cu minim doua note, la care se adauga nota din teza, acolo unde este cazul. Subiectele pentru tezele pentru al doilea semestru vor fi concepute doar din materia studiata pana la 11 martie 2020, cand au fost suspendate cursurile, a anuntat Monica Anisie, potrivit…