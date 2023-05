Stiri pe aceeasi tema

- Oferta coalitiei pentru sindicatele din educatie cuprinde, potrivit unor surse politice citate de News.ro, o majorare salariala de 25-30%, incepand cu 2023, in raport cu salariul minim, iar restul majorarii, pana la 60%, esalonat in urmatorii doi ani.Potrivit surselor, la intalnirea de la…

- Guvernul a revenit cu același propuneri de vouchere care au fost refuzate in trecut, au transmis sindicatele la finalul discuțiilor cu premierul Nicolae Ciuca de la Palatul Cotroceni. Reprezentanților cadrelor didactice au subliniat ca protestele vor continua pana guvernul iși asuma creșterile salariale…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, vineri, ca, pana nu se gaseste o solutie la greva profesorilor, coalitia nu trebuie sa poarte discutii politice pe tema rotatiei guvernamentale. Liderii coalitiei de guvernare au convenit ca premierul Nicolae Ciuca sa nu-si depuna mandatul pana la solutionarea…

- Urmeaza o noua minivacanța pentru elevi și bugetari dupa ce Guvernul a decis sa faca punte intre Ziua Copilului și Rusalii.Mai exact, aceștia vor avea liber in intervalul 1-5 iunie 2023, cu ocazia Zilei Copilului (1 iunie), urmata de Sarbatoarea Rusaliilor care pica anul acesta pe 4 și 5 iunie.Guvernul…

- Site-ul Ministerului Educației a fost spart de hackeri, luni dimineața. Potrivit euronews.ro, pe pagina ministerului a aparut un mesaj care indeamna elevii sa nu mai frecventeze orele de curs pentru ca este ”o pierdere de timp”.„Sistemul de invațamant romanesc este unul foarte prost, care…

- Propunere de ultima ora a sindicatelor la intalnirea cu premierul Nicolae Ciuca. Sindicaliștii vor ca valoarea tichetelor de masa sa creasca pana la 35 de lei.Potrivit surselor antena3.ro, sindicatele care s-au prezentat astazi la Palatul Victoria vor propune majorarea tichetelor de masa pana…

- Ministerul Finantelor pregateste propuneri de masuri privind reducerea cheltuielilor bugetare neesentiale cu 20 de miliarde de lei in acest an, in contextul unor venituri la buget usor sub asteptari in primul trimestru al acestui an, a transmis pentru Profit.ro ministrul Finantelor, Adrian Caciu.Ministrul…

- Firma mama a Silicon Valley Bank, care in prezent este sub controlul autoritatilor americane, a solicitat sa intre sub protectia falimentului din capitolul 11, transmite AP.SVB Financial Group, alaturi de directorul general si de cel financiar, au fost vizati saptamana aceasta de un proces…