- Administratia Prezidentiala anunta ca a fost convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, pentru avizarea bugetelor institutiilor din domeniul securitatii nationale. Sedinta este convocata abia pentru 4 septembrie, desi Guvernul dosarea sa faca rectificarea in aceasta saptamana sau cel tarziu saptamana…

- Guvernul se va reuni astazi, in prima sedinta dupa trei saptamani. Deocamdata, nu a fost anuntata ordinea de zi, insa Executivul intentiona sa aproba rectificarea bugetara, pentru care inca nu a fost dat avizul CSAT informeaza news.roSedinta este programata sa inceapa la ora 13.00. Precedenta…

- Guvernul a trimis, marti seara, presedintelui Romaniei solicitarea de convocare in regim de urgenta a sedintei CSAT in vederea analizarii si avizarii propunerilor de rectificare a bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți ca, in mod normal, rectificarea bugetara va fi votata saptamana viitoare in Guvern, indiferent daca masura va primi avizul Consiliului Suprem de Aparare a Țarii - CSAT.Avizul de la CSAT este in curs de a fi obținut, urmand sa fie obținut…

- Purtatorul de cuvant al Presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a declarat, la Palatul Cotroceni, ca prin rectificarea bugetara anuntata de premierul Viorica Dancila, Guvernul apeleaza la o forma de sabotaj bugetar a Administrației Prezidențiale. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/declaratii-de-presa-la-cotroceni-de-la-ora-14-00-live-video_433514.html#ixzz5NUTeovLq

- Premierul Viorica Dancila a precizat joi, la Palatul Victoria, ca exista reduceri ale bugetelor unor institutii, dar reducerea s a facut doar acolo unde a existat un grad scazut de utilizare a banilor alocati, informeaza Antena3.ro. Printre cei care sunt afectati de taierea bugetara se afla si seful…

- Prima rectificare bugetara a acestui an, desi pozitiva, aduce taieri la noua ministere, dar si la Administratia Prezidentiala si la serviciile de informatii. Guvernul sustine ca a asigurat integral sumele necesare pentru plata pensiilor si salariilor pana la finalul anului, ca veniturile bugetare sunt…

- Rectificarea bugetara se amana. Deși membrii executivului anunțasera ca rectificarea se va face la sfarșitul lunii iulie, Guvernul a anunțat ca nu se va mai discuta in ședința de joi despre modul in care vor fi imparțiți banii, informeaza Realitatea TV.