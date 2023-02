Guvernul japonez va începe să restricţioneze exporturile în China de echipamente avansate pentru producţia de semiconductori Noul regulament nu va mentiona China in mod specific, in incercarea de a reduce riscul de represalii din partea Beijingului, se arata in articol, care nu spune de unde au fost obtinute informatiile. Japonia si Tarile de Jos au convenit sa se alature Statelor Unite pentru a opri livrarile de echipamente de fabricare a semiconductoarelor produse de Nikon si ASML Holdings, in incercarea de a opri China sa dezvolte cipuri avansate, care ar putea sa fie folosite pentru a-si spori puterea militara, au declarat surse pentru Reuters, confirmand informatiile anterioare din presa. Cu toate acestea, doar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

