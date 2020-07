Guvernul japonez nu va reintroduce starea de urgenţă, în ciuda răspândirii coronavirusului în Tokyo din cauza vieţii de noapte Japonia nu va reintroduce starea de urgenta pentru a combate noul coronavirus, a declarat vineri un reprezentant al guvernului, in contextul in care numarul cazurilor din Tokyo a crescut la un maxim din ultimele doua luni in urma raspandirii virusului in cluburile de noapte din capitala, relateaza Reuters. Tokyo a raportat 124 de noi cazuri vineri, in crestere fata de 107 cu o zi in urma, partial in urma inmultirii testelor in randul angajatilor din cluburile de noapte din cartierele Shinjuku si Ikebukuro. Insa in ciuda cresterii, numarul cazurilor grave este in scadere si nu este nevoie sa fie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

agerpres.ro

