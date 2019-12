Guvernul îţi asumă răspunderea la foc automat pe Legea bugetului de stat, Legea asigurărilor sociale şi abrogarea OUG 114 "Acest demers al PSD este de sicanare si constituie un argument in plus, la care noi nu doream neaparat sa ajungem, s anume de a angaja raspunderea pe bugetul de stat. Am decis sa mergem pe aceasta varianta, tocmai pentru ca s-a dovedit ca, in Parlament, exista lipsa de responsabilitate si de angajament a celor din PSD si din nefericire si o lipsa de mobilizare la maximum a partidelor care sustin in moentul de fata Guvernul", a declarat, marti seara, vicepremierul Raluca Turcan. Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri modificarile la OUG 114 si proiectul bugetului Intrebata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

