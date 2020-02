Guvernul italian interzice, prin decret, accesul şi părăsirea a 11 localităţi – virusul a ajuns la Milano și la Torino Italia este in alerta maxima, dupa ce numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus a explodat, iar autoritatile au fost obligate sa ia masuri draconice de siguranta, inclusiv sa izoleze mai multe localitati. Pana sambata seara, numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus a ajuns la 76, inregistrandu-se, din pacate, si doua decese, respectiv doua persoane in varsta, un barbat de 78 de ani si o femeie de 77 de ani. Conform Corriere della Sera, cea mai afectata zona ramane regiunea Lombardia, unde s-au inregistrat deja peste 50 de imbolnaviri cu coronavirus. Epidemia a lovit inclusiv orasul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

