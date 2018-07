Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana avertizeaza cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, excluzand Marea Britanie, ca trebuie sa fie pregatite in legatura cu posibilitatea de a nu se ajunge la un acord cu Londra privind Brexit-ul, relateaza joi Press Association. Potrivit sursei, se asteapta sa fie…

- Guvernul Germaniei spera ca negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie se vor incheia pana in luna octombrie, in pofida demisiei ministrului britanic pentru Brexit, David Davis, si a ministrului de Externe, Boris Johnson, relateaza site-ul agentiei Reuters, conform mediafax. "Am trait…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a avertizat luni ca Marea Britanie ar putea ajunge un fel de colonie a Uniunii Europene dupa Brexit, dupa ce guvernul de la Londra si-a anuntat preferinta pentru o relatie comerciala stransa cu blocul comunitar dupa Brexit, transmite Reuters. Johnson…

- Marea Britanie ar putea interzice importurile de foie gras dupa Brexit, din motive etice, potrivit ministrului britanic al Mediului, conservatorul George Eustice, a relatat publicatia The Telegraph conform News.ro . Eustice a spus ca Marea Britanie trebuie sa respecte in prezent o lege care restrictioneaza…

- Votul din parlamentul britanic asupra proiectului de lege guvernamental legat de Brexit ar putea trimite un mesaj negativ catre Uniunea Europeana si ar putea face negocierile mai dificile daca parlamentarii submineaza pozitia oficiala, a declarat premierul britanic Theresa May intr-o intalnire cu ministrii…

- Doi turisti britanici au fost rapiti in timpul unei excursii intr-un parc din Congo. Vehiculul in care se aflau a fost prins intr-o ambuscada, iar agentul de securitate care ii pazea a fost ucis. Informatia a fost confirmata de Ministerul de Externe din Marea Britanie.

- Londra se gandeste sa dezvolte un sistem de navigatie prin satelit care sa rivalizeze cu proiectul Galileo al Uniunii Europene, in contextul unei dispute privind unele tentative de a restrictiona accesul Marii Britanii la informatii de securitate sensibile dupa Brexit, informeaza Financial Times,…