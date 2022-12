Guvernul german nu plănuiește o interdicția generală a produselor Huawei Germania nu vrea sa urmeze Statele Unite in interzicerea generala a produselor fabricate de companii din China precum Huawei, dar va continua sa ia astfel de decizii de la caz la caz, a declarat vineri un purtator de cuvant al Ministerului Economiei, scrie Reuters. Relația Berlinului cu Beijingul a fost analizata indeaproape dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, care a scos la iveala dependența economiei germane de Rusia pentru energie și ia facut pe oficiali sa fie precauți cu privire la o dependența similara de China pentru comerț. Germania a fost supusa unei presiuni deosebite pentru a lua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

