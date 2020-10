Guvernul german, nouă recomandare pentru a combate coronavirusul: Nu costă nimic și este eficientă! Aerisirea camerelor și birourilor, o masura care se poate dovedi mai eficienta decat decontaminarea suprafețelor in lupta impotriva COVID Pana acum, aceasta masura era doar o recomandare, insa de saptamana trecuta face parte oficial dintre regulile sanitare principale pe care Germania le aplica pentru a limita raspandirea COVID-19. Germania a trecut deja de 300.000 de cazuri de infecție cu COVID-19, iar guvernul a decis sa includa aceasta masura pe lista oficiala a regulilor care trebuie aplicate in lupta cu coronavirusul. „O aerisire regulata in toate incintele private și publice poate reduce… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

