Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din Galați, ajuns senator pe listele PSD, critica masurile luate de Guvern privind pandemia de Covid 19. Aurel Nechita susține ca Romania se relaxeaza in timp ce Europa inasprește restricțiile și vorbește despre deschiderea restaurantelor, despre campania de vaccinare și despre testare.…

- Un medic din Galați, critica masurile luate de Guvern privind pandemia de Covid 19. Aurel Nechita susține ca Romania se relaxeaza in timp ce Europa inasprește restricțiile și vorbește despre deschiderea...

- Guvernul francez se opune planurilor grupului canadian de distributie Alimentation Couche-Tard Inc. vizand preluarea rivalului francez Carrefour SA. Acest lucru pune sub semnul intrebarii tranzactia cu o valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, transmite Bloomberg, citat de Agerpres . Ministrul…

- Vlad Mixich, expert in politici de sanatate, demonteaza un fake news si sustine ca producatorii vaccinurilor anti-COVID nu au primit imunitate in tarile Uniunii Europene, inclusiv Romania, asa cum se intampla in Statele Unite.Romania a vaccinat peste 100.000 de cadre medicale de la inceputul campaniei,…

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a declarat vineri, la Oradea, cu prilejul vizitei intreprinse in zona de vest a tarii in contextul marcarii a 31 de ani de la Revolutie, ca Revoluția „nu s-a terminat complet”, explicand ca inca mai exista „baroni rosii” si coruptie, chiar daca, anul acesta,…

- Omenirea se pregateste sa celebreze intr-o maniera neobisnuita sarbatorile de sfarsit de an. Regina Elisabeta a II-a va fi privata de prezenta familiei sale, germanii de traditionalul lor vin fiert si elvetienii de cantarile liturgice - din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza luni AFP. De asemenea,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a conspirat impreuna cu Ministerul italian al Sanatatii in vederea eliminarii unui raport care dezvaluie gestionarea necorespunzatoare a pandemiei covid-19 de catre Roma, intocmit cu scopul de a impiedica si mai mulțo morti in aceasta tara indoliata de noul…

- Social-democrații ii acuza pe președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban ca „vand romanilor iluzia unui vaccin anti-COVID-19, la fel ca in primavara, cand le ofereau iluzia ca vor pregati spitalele țarii de lupta cu pandemia”. „Romanii știu insa bine ce inseamna vizitele electorale ale lui…