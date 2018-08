Guvernul german a adoptat un proiect privind legalizarea celui de 'al treilea sex'

Stiri pe aceeasi tema

- 12 alergatori montani din Romania vor lua startul UTMB pe 31 August, in proba de 171 km. Fiecare are propriul motiv de a concura, iar in unele cazuri sportivii aleg sa sustina si anumite cauze sociale prin care isi propun sa faca fundraising pentru a sprijini un ONG. Claudiu Beletoiu este un astfel…

- Romania are un miliard de euro si nu este vorba de aur sau valuta ci de o fabrica ridicata in perioada comunista, care a devenit la un moment dat singura din Europa care producea asa ceva, potrivit capital.ro. A fost un motiv de mandrie al epocii Ceausescu si o povara a guvernarilor postrevolutionare.…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca guvernul sau si cel ungar au 'viziuni diferite' cu privire la abordarea migratiei, adaugand ca Europa nu se poate "decupla" pur si simplu de la situatia grea a refugiatilor, transmite dpa. Merkel a afirmat, dupa discutii purtate…