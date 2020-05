Guvernul face exproprieri pentru centura Capitalei, inclusiv la Afumati si Corbeanca Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat ca in sedinta de guvern de joi a fost adoptata o hotarare privind realizarea exproprierilor pentru sectorul Nord al Centurii Capitalei, suma alocata in acest sens fiind de 29 de milioane de lei.



"A fost adoptata hotararea de guvern privind realizarea exproprierilor pentru autostrada Centura de Bucuresti, sectorul Nord, cu un buget de 29 de milioane de lei.



Astfel, acest proiect de infrastructura, foarte important pentru Centura Bucurestiului, la nivel de autostrada, practic, face un progres din punctul de vedere al

Sursa articol si foto: business24.ro

