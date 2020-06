Guvernul din Belarus, demis de Lukașenko - detalii CHIȘINAU, 3 iun - Sputnik. Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a semnat pe 3 iunie un decret prin care a demis Guvernul, a informat postul de televiziune de stat ”Belarus 1”. © Sputnik / Miroslav Rotari Lukașenko promite ca in Belarus nu va muri nimeni de COVID-19 Anterior, Lukașenko a anunțat ca va pregati un nou Cabinet inainte de alegerile prezidențiale care urmeaza sa aiba loc in data de 9 august. In acest sens, el a menționat ca nu va exista nicio „revoluție” odata cu schimbarea Guvernului. Președintele a precizat ca a inceput formarea noului Cabinet de Miniștri… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

