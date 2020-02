Guvernul dă OUG pentru anticipate. Ludovic Orban: "Am fost obligaţi" Premierul a confirmat ca pe ordinea de zi a ședinței de Guvern exista un proiect de OUG pentru reglementarea alegerilor parlamentare anticipate. Orban a precizat ca la acest act normativ s-a lucrat impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta pentru ca nu exista o reglementare precisa in acest domeniu, ci doar prevederi constituționale care stabilesc termenul maxim in care pot fi organizate alegerile anticipate dupa dizolvarea Parlamentului. "Acum, in legislatie, nu exista o reglementare precisa referitoare la anticipate. Se stie ca exista prevederi constitutionale care stabilesc termenul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

