- Guvernul a adoptat luni bugetul asigurarilor sociale, care asigura printre altele cresterea punctului de pensie cu 10% incepand cu data de 1 ianuarie 2022, anuntul fiind facut de ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la finalul sedintei Executivului.

- Premierul Nicolae Ciuca a spus ca bugetul pe anul viitor este unul realist Ședința de guvern a Cabinetului Ciuca. FOTO: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - La Palatul Victoria, premierul Nicolae Ciuca a facut declarații. Le-a urmarit reporterul Radio România Actualitați,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat luni, 20 decembrie, ca in ședința de coaliție PSD – PNL – UDMR se va discuta despre proiectul certificatului verde și a adaugat ca acesta trebuie adoptat in cele 10 zile ramase pana la finalul anului. „Astazi o sa avem o discuție și pe certificat și modul…

- Proiectul legii privind bugetul de stat pe 2022 ar putea sa fie gata vineri, iar luni sa fie adoptat de Guvern, urmand ca imediat sa fie trimis in Parlament, au declarat, marți seara, surse guvernamentale. In acest fel, Romania ar putea avea buget inainte de sarbatori, conform jurnalul.ro . Premierul…

- Președintele PNL, Florin Cițu, susține ca nu a discutat cu ministrul Finanțelor despre bugetul pe anul 2022. „Nu am discutat cu ministurul Finanțelor. Nu la coaliție se face bugetul. Pe noi ne intereseaza sa nu fie depașiți indicatorii. Depinde de premier, de ministru. Ne intereseaza sa fie…

- „PNL este in Parlament. Vom fi aici pana cand trebuie sa votam acest buget, dar el trebuie sa vina. Inca nu am vazut acest buget. Nu am vazut nicio varianta de buget. Cand o sa avem o varianta prezentata de Ministerul de Finante, atunci vom putea sa discutam pe bugetAcum nu stiu de ce ne grabim, sunt…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat ca luni va fi prezentata o forma de buget pe anul viitor in cadrul coalitiei de guvernare. „PNL este in Parlament. Vom fi aici pana cand trebuie sa votam acest buget, dar el trebuie sa vina. Inca nu am vazut acest buget. Nu am vazut nicio varianta de buget.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca se incearca finalizarea și adoptarea proiectului pentru bugetul pe 2022 pana la finalul anului in curs. „O sa venim cu o reducere a TVA la gigacalorie pe perioada iernii, ianuarie, februarie, martie, astfel incat sa fie cat mai suportabil”, a mai anunțat…