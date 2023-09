Guvernul continuă lupta cu prețurile alimentelor - Urmează valul al doilea de ieftiniri, anunță ministrul Barbu Ministrul Agriculturii Florin Barbu susține ca Ordonanța privind stoparea creșterii prețurilor pentru alimentele de baza va fi prelungita și ca se va discuta și despre extinderea listei cu produse alimentare cu adaos comercial limitat. „Prețurile alimentelor de baza se mențin scazute in supermarketuri, produsele incluse in lista alimentelor cu adaos comercial limitat se regasesc in cantitați suficiente pe rafturile magazinelor, iar cetațenii sunt mulțumiți. Ordonanța privind stoparea creșterii prețurilor pentru alimentele de baza se dovedește o masura eficienta, pe care o vom prelungi pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

