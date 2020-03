Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul se reuneste in sedinta comuna joi, de la ora 16,00, pentru investirea Guvernului propus de premierul desemnat, Florin Citu.Potrivit Regulamentului comun al Camerei Deputatilor si Senatului, pentru ca sedinta in care se va vota investirea guvernului sa se poata desfasura, este nevoie de prezenta…

- Presedintele PNL, premierul interimar Ludovic Orban, a afirmat, luni, ca "sub nicio forma" ministrii Cabinetului Citu care au primit aviz negativ in comisiile parlamentare nu vor fi schimbati din Guvern.El a fost intrebat daca se ia in calcul schimbarea ministrilor din Guvernul Citu care au primit aviz…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si ale Camerei Deputatilor au decis, luni, ca joi sa aiba loc votul pentru investirea Guvernului Cițu. Ședința va incepe la ora 16:00.Lista de miniștri ai noului Guvern este in mare parte aceeași ca a Guvernului anterior, reprezentat de Ludovic Orban. In 28…

- CCR analizeaza sesizarea PSD legata de nominalizarea lui Ludovic Orban pentru a doua oara ca premier.Cererile presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre Presedintele Romaniei si Parlament vor fi dezbatute in sedinta care va…

- Curtea Constituționala dezbate astazi sesizarea sesizarea președinților Camerei Deputaților și Senatului, Marcel Ciolacu și Titus Corlațean, privind desemnarea lui Ludovic Orban premier, pentru a doua oara, de catre președintele Klaus Iohannis. Tot astazi este programata ședința de învestitura…

- Audierea miniștrilor in comisiile de specialitate ale Parlamentului, incep luni și se vor intinde pe parcursul a trei zile, respectiv pana miercuri. Votul in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului urmeaza sa fie dat pe 24 februarie, ora 16.00, potrivit calendarului stabilit de Legislativ.Lista…

- Biroul Permanent National al PNL si grupurile parlamentare ale formatiunii se reunesc, luni, intr-o sedinta, la Camera Deputatilor, inainte de citirea motiunii de cenzura depuse de PSD. Biroul Permanent National al PNL, impreuna cu grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputatilor si Senat,…

- Parlamentul se va reuni pe 29 ianuarie, in sedinta comuna, pentru angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, au decis, luni, Birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor.Potrivit calendarului stabilit de conducerea Parlamentului,…