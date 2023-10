Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de azi, cu puțin timp in urma, presedinta Comisiei Europene a facut un anunț important in contextul razboiului izbucnit intre Israel și gruparea Hamas. Ursula von der Leyen a anuntat triplarea ajutorului umanitar pentru populatia din Fasia Gaza.

- Seful Guvernului Marcel Ciolacu a facut apel la cetatenii romani sa isi amane pelerinajele in Israel, amintind de recentele atacuri teroriste din acest stat. „Eu am o singura rugaminte: sa intelegem ca in Israel este razboi, sa intelegem situatia si gravitatea si ca nu putem face pelerinaj in aceasta…

- Marcel Ciolacu s-a intalnit la Bruxelles cu președintele Consiliului European, Charles Michel, cu presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Au avut loc discuții despre reformele prin PNRR și reducerea deficitului bugetar.

- Marcel Ciolacu a avut luni, la Atena, o discuție cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre stadiul implementarii PNRR, inclusiv despre jaloanele "cu masuri fiscal bugetare din acest plan negociate de fostele guverne de dreapta".

- „Am avut o discutie consistenta cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre provocarile de securitate ale Romaniei la Marea Neagra, eforturile facute de tara noastra in contextul razboiului din Ucraina, implementarea PNRR si aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Am prezentat situatia…

- Potrivit unui anunt al Guvernului, discutiile se vor concentra pe dezvoltarea cooperarii regionale in sud-estul Europei, dar si pe provocarile ridicate de evolutiile conflictului din Ucraina asupra statelor participante la dialogul de la Atena.La aceasta reuniune vor mai participa, alaturi de sefii…

- Presa din Harghita critica dur atacurile lanse de premierul Ungariei, Viktor Orban, la adresa Guvernului de la București. Prezent la Baile Tușnad, Orban a acuzat ca MAE i-ar fi interzis sa abordeze anumite subiecte și a ras de Romania, remarcand ca Marcel Ciolacu e premierul cu numarul 20 de cand conduce…