Bucuresti, 15 ian /Agerpres/ - Guvernul ar urma sa aprobe, in sedinta de joi, un act normativ privind amanarea termenului de aplicare a legii care prevede dublarea alocatiei pentru copii, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Premierul Ludovic Orban declara saptamana trecuta, dupa o discutie la Palatul Cotroceni cu seful statului, ca va fi prorogat, cel mai probabil, termenul de intrare in vigoare a Legii dublarii alocatiilor pentru copii. "Pozitia presedintelui este fireasca. (...) Noi suntem pusi intr-o situatie in care si daca am vrea nu am putea majora alocatiile. Cel mai probabil,…