Strategia Guvernului pentru reducerea saraciei pe urmatorii 5 ani prevede majorarea salariului minim garantat, inclusiv in sectorul bugetar, abia in anul 2027. Tot pentru 2027 sunt programate și ajutoare lunare in sezonul rece pentru consumatorii vulnerabili. Pentru 2022, sunt prevazute doar creșterea și actualizarea cu rata inflației a indicatorului social de referința, care va majora […]