- Guvernul, reprezentantii procesatorilor si ai retelei marilor magazine au convenit o reducere a pretului pentru laptele de consum pe o perioada de sase luni, in cadrul unor consultari care au avut loc, marti dupa-masa, la Palatul Victoria, cu participarea prim-ministrului Nicolae Ciuca. Potrivit unui…

- Numarul refugiaților ucraineni care au intrat in Romania incepand din 24 februarie 2022, data la care Rusia a invadat țara condusa de Volodimir Zelenski, a ajuns la 3,9 milioane, arata datele Poliției de Frontiera. Dintre cei aproape 4 milioane de ucraineni, in Romania au ramas aproximativ 106.000,…

- Romania ramane in primele 10 destinații de export pentru produsele grecești pentru al 3-lea an consecutiv, arata publicația POWER GAME , citata de Rador. Valoarea totala a exporturilor grecești catre Romania s-a situat la un nivel record de 1.823,4 milioane de euro (fața de 1.389,8 milioane de euro…

- In ciuda contrelor dintre PSD și PNL pe tema rotației premierilor, exista un singur scenariu care ar putea amana acest lucru, au declarat, astazi, surse oficiale din Palatul Victoria. Plecarea lui Nicolae Ciuca și venirea lui Marcel Ciolacu ar putea fi amanata in cazul in care situația din Ucraina…

- Romania a fost si va ramane „spatiu de siguranta si liniste” pentru valurile de refugiati ucraineni, a declarat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciuca, subliniind ca tara noastra si-a asumat din prima clipa rolul de partener de incredere european si international in gestionarea acestei crize. Seful Executivului…

- Nicolae Ciuca a participat vineri la la prezentarea Raportului privind eforturile si realizarile Romaniei in domeniul asistentei umanitare a refugiatilor, la Palatul Victoria. Premierul a menționat ca Romania va continua sa sprijine Ucraina, in contextul razboiului si va gestiona lucrurile legate de…