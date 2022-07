Guvernul a stabilit cadrul legal: spitalele primesc bani mai mulţi pentru a hrăni pacienţii Dupa anuntul facut luna trecuta, Guvernul a facut si primii pasi concreti pentru a creste alocatia de hrana pentru pacientii internati la spitalele din Romania. A fost aprobata o Hotarare de Guvern prin care se modifica contractul cadru ce reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale. In mod concret, Guvernul a explicat cadrul legal prin care vor fi modificate contractele incheiate intre spitale si Casele Judetene de Asigurari de Sanatate, astfel incat bugetul pe pacient, pentru hrana, sa fie crescut. Astfel, bugetele actualizate de la… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

