Guvernul a reglementat denumirile titlurilor și calificativelor conferite celor care termină facultatea Ministerul Educatiei anuta ca denumirile titlurilor si calificarilor din invatamantul superior au fost reglementate printr-o hotarare a Guvernului, precizand ca actul normativ este un pas pentru armonizarea legislatiei nationale cu cea europeana. ”Executivul a adoptat in sedinta de astazi, 7 august 2020, o hotarare prin intermediul careia sunt reglementate denumirile titlurilor si calificarilor conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta, inmatriculati in anul I de studii in anii universitari 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020 si 2020. Actul normativ stabileste si… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

