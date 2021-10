Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a anunțat, sambata, dupa ședința de Guvern, ca, in localitațile in care rata de infectare a depașit 6 la mie, vaccinații și persoanele care au trecut prin boala in ultimele 6 luni pot merge la nunti, botezuri, cinema, concerte și evenimente sportive. Arafat a spus ca masca va fi iar obligatorie…

- CNSU a luat decizia ca persoanele care au teste negative sa nu mai aiba parte de aceleași beneficii precum cele vaccinate sau trecute prin boala. Practic, persoanele care aveau un test negativ nu mai sunt incadrate in aceleași condiții ca cele vaccinate sau trecute prin boala. Premierul Florin Cițu…

- PSD a anunțat ca va iniția o propunere legislativa prin care Guvernul sa fie obligat sa asigure testarea periodica gratuita pentru COVID-19 a elevilor, astfel incat unitațile școlare sa poata continua desfașurarea cursurilor cu prezența fizica, in condiții de siguranța. “Noi dorim testarea gratuita…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, in videoconferința cu managerii de spitale și șefii DSP, ca spitalele din subordinea lui Nicușor Dan “nu funcționeaza inca” in privința suplimentarii paturilor in secțiile ATI pentru COVID, astfel ca i-a transmis secretarului de stat Raed Arafat sa se implice…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, in timpul Consiliului Național al partidului, ca liberalii au pierdut masiv din incredere și doar 15% dintre romani mai cred ca Romania se indreapta intr-o direcție buna. Orban a spus ca prefera sa nu spuna public nivelul de incredere la care au…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla, joi, intr-o vizita oficiala in Confederatia Elvetiana, iar in discursul sau in fața oficialilor, Iohannis a spus ca „avem un Guvern care merge mai departe”. „Chestiunea guvernamentala nu este absolut deloc ingrijoratoare. Avem un Guvern care merge mai departe! Chiar…

- Guvernul vrea sa majoreze salariul minim pe economie. O formula clara pentru calcularea acestuia va fi stabilita pentru pana la finalul lunii octombrie. “Salariul minim pe economie trebuie sa creasca! Este concluzia ședinței pe care am avut-o cu reprezentanții Consiliului Tripartit”, a spus marți premierul…

- Zeci de milioane de vietnamezi au intrat in carantina incepand de luni, dupa o creștere fara precedent a cazurilor de Covid-19. Restrictiile sunt inasprite la Hanoi, a anunțat Guvernul, care a impus un lockdown și in alte 16 provincii. Zina Ho Chi Minh, cu 9 milioane de locuitori, si provinciile vecine…