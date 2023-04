Stiri pe aceeasi tema

- Pastrarea cheltuielilor de personal la nivelul de anul trecut in institutiile publice, suspendarea organizatarii de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din acestea, interdictia cumulului pensie-salariu, dar si a achizitionarii, de catre institutiile publice, de autoturisme si mobilier, precum…

- Guvernul pare decis sa umble serios la robinetul cu bani de la buget, dupa ce s-a descoperit o gaura de 20 de miliarde de lei fața de veniturile estimate. Masurile lovesc direct in mediul economic, pentru ca se limiteaza cheltuielile, dar și in cel administrativ, unde se opresc angajarile, salariile…

- Ce cuprinde proiectul care va fi mai intai discutat in coaliție și apoi trimis in circuitul inter-ministerial pentru avizare:De la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgența, autoritaților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, inclusiv…

- Romania sprijina in continuare refugiații din Ucraina. Guvernul a emis o ordonanța de urgența cu un nou cadru legal Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanta de urgenta care asigura sprijinirea in continuare a ucrainenilor care au venit in tara noastra din cauza razboiului, a transmis purtatorul de…

- Guvernul a aprobat, ieri, prin hotarare, obligatia ca institutiile publice centrale si locale sa preia pe site-urile proprii portalul „fiipregatit.ro”, creat de Departamentul pentru Situatii de Urgenta in scopul facilitarii accesului cetatenilor la informatiile de pregatire pentru situatii de urgenta,…

- Guvernul va aproba, miercuri, prin hotarare, obligatia ca institutiile publice centrale sau locale sa preia pe site-urile proprii portalul "fiipregatit.ro", creat de Departamentul pentru Situatii de Urgenta.

- OMV nu trebuie sa plateasca taxa de solidaritate, transmite Comisia Europeana. Codurile CAEN, citate in Ordonanta de Urgenta, respecta activitatile prevazute in regulament, ar considera institutia, potrivit unor surse citate de Antena 3. OMV Petrom se afla intr-un conflict deschis cu autoritatile fiscale…