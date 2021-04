Guvernul a hotărât: restaurantele care încalcă regulile anti-COVID-19 vor fi închise A fost aprobat proiectul care permite suspendarea activitații in cazul restaurantelor care incalca regulile sanitare adoptate impotriva pandemiei de COVID-19, dupa cum arata Profit.ro . Legea trebuie sa treaca și de Parlament. Daca legea va trece și de Parlament, atunci restaurantele care nu respecta masurile de protecție impotriva pandemiei de COVID-19 vor primi amenzi cu valori intre 1.000 și 5.000 de lei și le va fi suspendata activitatea temporar, vreme de 15 zile. Incalcarile repetate ar putea duce la inchiderea localurilor timp de 30 de zile, cu o amenda cuprinsa intre 2.000 și 10.000 lei. … Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

