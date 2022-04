Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul privind acordarea ajutorului de stat a fost facut sambata dupa amiaza de catre purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Acesta a precizat ca prin Ordonanta de Urgenta se instituie cadrul legal de acordare un ajutor de stat catre CFR Calatori SA , in cuantum de 43 de milioane de euro,…

- Guvernul Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta de Urgenta care permite persoanelor fizice care gazduiesc cetateni ucraineni sau apatrizi, aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, sa beneficieze de decontarea din bugetul Inspectoratelor Judetene de Urgenta…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru a anuntat, miercuri, ca in sedinta Executivului a fost aprobata p Ordonanta de Urgenta care permite persoanelor fizice care gazduiesc cetateni ucraineni refugiati sa beneficieze de decontarea din bugetul Inspectoratelor Judetene de Urgenta a cheltuielilor…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat, miercuri, ca Executivul a aprobat o Ordonanta de Urgenta prin care persoanele fizice care gazduiesc refugiati ucraineni vor beneficia de decontarea din bugetul Inspectoratelor Judetene de Urgenta a cheltuielilor cu hrana si cazarea. Sumele…

- Certificatul PLF de localizare a calatorilor trebuie completat la intrarea in Romania pana cand ordonanța de urgența prin care a fost instituit va fi abrogata, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Certificatul PLF de localizare a calatorilor trebuie completat la intrarea in…

- Romania va acorda un ajutor Ucrainei constand in combustibil, veste antiglont, casti, munitie, echipamente militare, dar si alimente, apa si medicamente, in valoare de 3 milioane de euro. In Ucraina a ajuns deja o prima tranșa de medicamente și echipamente sanitare. Guvernul a decis trimiterea, in Ucraina,…

- Curtea Constituționala a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca in ședința de azi a admis, cu unanimitate de voturi, excepția de neconstituționalitate și a constatat ca este neconstituționala, in ansamblul sau, Ordonanța de urgența a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea și completarea Legii…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a demis pe Nicolae-Radu Chiurtu din funcția de secretar general al Ministerului Energiei, din cauza unei erori in redactarea actului normativ care stabilește noile plafoane la gaze naturale. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. „La data intrarii in vigoare a prezentei…