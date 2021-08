Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și procurorii vor avea acces la informatiile financiare, la analizele financiare si la informatiile privind conturile bancare și le vor putea folosi in anchetele privind infracțiunilor grave, conform unei Ordonanțe de urgența adoptate lui de Guvern. CITEȘTE ȘI: AJOFM Argeș a prezentat situația…

- Moarte suspecta intr-o gospodarie din județul Vrancea. Alerta s-a dat in prima zi a acestei saptamani. Polițiștii au inceput deja cercetarile menite sa stabileasca exact ce anume s-a intamplat. Totul, dupa ce un barbat in varsta de 46 de ani a fost gasit fara suflare. Omul a fost descoperit in curtea…

- Polițiștii din toate județele au facut verificari pentru a depista șoferii care efectueaza transport ilegal de persoane. Aproape 50 de mașini au fost imobilizate, in urma controalelor din ultimele 2 zile. Potrivit informațiilor furnizate de catre Poliția Romana, in zilele de 14 și 15 iulie a.c., la…

- Comisia Europeana intentioneaza sa creeze o noua autoritate de supraveghere pentru combaterea spalarii banilor, printre alte masuri, conform unor documente consultate de DPA. Conform proiectului, noua Autoritate impotriva Spalarii Banilor va putea impune propriile sanctiuni financiare in cazul incalcarii…

- Politistii si militarii vor primi concediu paternal. Normele de aplicare ale legii au fost modificate Politistii si militarii vor primi concediu paternal. Normele de aplicare ale legii au fost modificate Incepand cu data de 29 iunie, de concediul paternal platit de cinci zile lucratoare vor beneficia…

- In cadrul executarii unei cereri de comisie rogatorie din Ungaria, privind sustragerea automobilelor din Uniunea Europeana (UE) in valoare de peste 12 milioane lei, procuratura a pornit urmarirea penala pentru contrabanda cu automobile in Republica Moldova. Cooperarea autoritaților din Republica Moldova,…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) saluta inițiativa Ministerului Finanțelor care iși propune corectarea și actualizarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, astfel incat legea sa ofere protecție pagubiților și celor afectați…

- Polițiștii din Roman, județul Neamț, au indisponibilizat 9.463 de pachete de țigarete, susceptibile a fi provenite din contrabanda, in urma opririi unui autoturism condus de un conducator auto, de 47 de ani, din municipiu. „La data de 1 iunie a.c., polițiștii Biroului de Ordine Publica din Roman au…