Guvernul a decis că persoanele fizice pot depune declaraţia unică privind impozitul pe venit până la 25 mai Guvernul a decis marti prorogarea termenului pana la care contribuabilii persoane fizice trebuie sa depuna declaratia unica privind impozitul pe venit si contributii sociale de la 15 martie pana la 25 mai.



"S-a aprobat astazi prorogarea termenului pana la care contribuabilii persoane fizice trebuie sa isi indeplineasca obligatiile declarative si de plata a impozitului pe venit si ale contributiilor sociale, a formularului declaratie unica privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoane fizice, formularul 230. Este vorba de prorogarea termenelor de la 15 martie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

agerpres.ro

