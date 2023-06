Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii din Educația negociaza, pentru ultima data cu Guvernul Ciuca, majorarea salariilor cu 25% și acordarea sporurilor cerute. Profesorii au transmis ca pana la publicarea actelor normative care stabilesc aceste masuri in Monitorul Oficial, nu vor inceta greva. Reprezentanții cadrelor didactice…

- Sindicaliștii din Educație au ajuns la o ințelegere cu Guvernanții care vor da doua ordonanțe de urgența: una care ar urma sa faca referire la tot ce inseamna pentru viitor partea salariala pentru cadrele didactice, iar cea de-a doua privind plata orelor din perioada de greva, cu condiția recuperarii…

- Sindicaliștii din Educație cer o noua ordonanța de urgența pentru ca principalele revendicari ale cadrelor didactice nu se regasesc in actul normativ adoptat de Guvernul Ciuca. „Principala revendicare a noastra e cea legata de garantarea printr-un act normativ a faptului ca in noua grila de salarizare…

- Guvernul a adoptat, joi, OUG prin care vor fi crescute salariile angajaților din Educație. Guvernul nu a ținut cont nici de refuzul profesorilor, dar nici de avizul negativ transmis de Consiliul Legislativ. Consiliul Legislativ, al carui aviz este obligatoriu inainte de aprobarea oricarui act normativ,…

- Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu i-au chemat pe sindicaliștii din Educația la o noua runda de negocieri, la Guvern, dupa discuțiile pe care le-au avut, miercuri, cu Klaus Iohannis, la Cotroceni. Profesorii au anunțat inainte de intalnirea președintelui cu șefii coaliției de guvernare ca nu accepta niciun…

- Sindicalistii din Educatie cer interventia presedintelui Klaus Iohannis in situatia creata de greva profesorilor. Cele trei federatii sindicale din invatamant ii cer presedintelui Iohannis sa le primeasca la discutii maine, la ora 15:30, in ziua in care este anuntat un miting masiv al profesorilor care…

- Sindicatele din educatie reamintesc Guvernului ca vor majorarea salariilor, prin lege, cu 25 de procente, nu prime sau vouchere cu care ii oferteaza guvernanții in ultima saptamana. Reprezentanții greviștilor susțin ca astfel, Executivul se face singurul responsabil pentru continuarea grevei, dat fiind…

- Profesorii continua greva generala pe timp nelimitat, pana cand Guvernul ii va anunța pe sindicaliști ca majoreaza salariile cu 25%, au anunțat liderii din Educație dupa negocierile pe care le-au avut, la Guvern, cu șeful SGG, Marian Neacșu. Nici premierul Nicolae Ciuca, nici șeful PSD Marcel Ciolacu…