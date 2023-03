Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba miercuri o hotarare privind acordarea unui ajutor de stat pentru restructurare sub forma de grant pentru Complexul Energetic Oltenia S.A. in scopul finantarii cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de sera pentru anul 2023. Valoarea ajutorului de stat pentru plata…

- Romania are doua planuri privind consolidarea si reabilitarea cladirilor cu risc seismic. Potrivit premierului, unul dintre planuri este finantat prin bugetul de stat iar altul prin PNRR – Programul Valul Renovarii. „In acest moment, exista doua planuri de reabilitare seismica. E un plan care se deruleaza…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca in prezent Guvernul are doua planuri de consolidare și reabilitare seismica a cladirilor care ar putea cadea la cutremur. Primul dintre planuri este finantat prin bugetul de stat si altul prin PNRR – Programul Valul Renovarii. El a solicitat Ministerului Dezvolarii sa…

- Utilizatorii romani de Revolut au stabilit anul trecut un nou record privind numarul de tranzacții pentru achiziția de bunuri și servicii, respectiv 203 milioane, cu 90% mai multe decat in 2021. Recordul a fost permis de faptul ca baza de clienți a crescut cu 67% anul trecut și a ajuns la 2,5 milioane…

- „Astazi a fost aprobat si proiectul de lege prin care a fost aprobat contractul de finantare investitii prioritare in domeniul sigurantei rutiere in Romania, un contract intre Romania si Banca Europeana de Investitii, cu o valoare de 50 de milioane de euro. Vor fi realizate in 89 de locatii pasaje sub-…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, alocarea a 335 de milioane de lei, bani proveniti din impozitul pe veniturile suplimentare obtinute de titularii de acorduri referitoare la perimetre petroliere offshore si onshore de adancime, pentru a sprijini masurile privind plafonarea si compensarea preturilor…

- ”In sedinta de Guvern de astazi alimentam bugetul Ministerului Energiei cu 335 de milioane de lei, sunt bani proveniti din colectarea impozitului pe veniturile obtinute din vanzarea gazelor din “onshore” si “offshore”, a spus premierul la inceputul sedintei Executivului. Potrivit lui Nicolae Ciuca,…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care reglementeaza definirea bacsisului in vederea evidentierii acestei sume pe bonul fiscal. Proiectul a fost inițiat in 2019 de fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici. Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea…