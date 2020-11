Guvernul a aprobat rectificarea bugetară de toamnă Guvernul a aprobat in ședința de aseara rectificarea bugetara de toamna, absolut necesara in condițiile in care suntem intr-o pandemie care genereaza permanent noi cheltuieli. Rectificarea bugetului a fost gandita avand in vedere atingerea unor obiective, precum asigurarea resurselor pentru plata pensiilor majorate, asigurarea cheltuielilor in domeniul sanatații și desigur, asigurarea resurselor financiare pentru platile […] The post Guvernul a aprobat rectificarea bugetara de toamna first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

