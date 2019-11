Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a prezentat, marți, forma finala a ordonanței de urgența privind rectificarea bugetara, care ar urma sa fie adoptata in aceasta saptamana. Rectificarea bugetara a Guvernului Orban prevede un deficit bugetar de 4,3% pentru acest an, comparativ cu 2,7% cat era estimat de vechiul guvern Dancila.…

- Prin rectificarea bugetara, Guvernul Orban asigura banii necesari pentru pensii, salarii, funcționarea instituțiilor și plațile restante catre agenții economici. Referindu-se la situația financiara deosebit de grava lasata de PSD in bugetul de stat, Senatorul PNL Carmen HARAU apreciaza modul…

- Deficitul bugetului pentru 2019 se va majora la 4,3% din PIB, in urma celei de-a doua rectificari bugetare, potrivit proiectului de Ordonanta publicat de Ministerul Finantelor Publice.Tinta initiala de deficit bugetar, stabilita de Guvernul Dancila, pentru anul in curs era 2,76% din PIB. Printre ministerele…

- Cheltuielile de cercetare-dezvoltare, de 4,769 miliarde lei, au reprezentat, in 2018, 0,51% din PIB, din care 0,30% pentru sectorul privat și 0,21% pentru sectorul public.La sfarsitul anului 2018, numarul de salariați care isi desfasurau activitatea in cercetare-dezvoltare a fost de 44.733,…

- Romania a cheltuit, in 2018, suma de 4,769 miliarde de lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, echivalentul a 0,51% din Produsul Intern Brut (PIB), arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. La sfarsitul anului trecut, in domeniul de cercetare - dezvoltare isi…

- Comisia Europeana se asteapta la o incetinire a economiei romanesti anul viitor la 3,6%, se arata in previziunile economice de toamna, publicate astazi. Prognoza mai arata ca Produsul Intern Brut inregistreaza o usoara crestere in acest an, fiind determinata de consumul privat. Executivul comunitar…

- INS revizuiește in scadere creșterea economica in T2 Institutul National de Statistica a revizuit usor in scadere, la 4,5% de la 4,6%, estimarile privind cresterea Produsului intern brut (PIB) pe serie ajustata sezonier in trimestrul doi al acestui an fata de perioada similara a anului trecut, potrivit…

- "Din partea Comisiei Europene, va mulțumesc cu caldura pentru munca și activitatea dedicate instituției și cetațenilor Uniunii Europene. Leadership-ul politic excepțional și contribuția exemplara ale dumneavoastra fața de proiectul european au fost recunoscute de toți și sunt foarte recunoscator…