Stiri pe aceeasi tema

- Proiecte de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 11 ianuarie 2023PROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE privind aprobarea participarii Romaniei la runda de suplimentare a fondurilor Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare - IDA20PROIECT DE LEGE privind participarea Romaniei…

- Șeful guvernului și-a exprimat aprecierea fața de cooperarea excelenta pe care Romania și guvernul o au cu Parlamentul European și cu Roberta Metsola personal. "Aderarea noastra la NATO și Uniunea Europeana a așezat Romania in randul națiunilor care respecta valorile unei societați libere și democratice,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord, sambata, cu privire la deblocarea unui pachet de asistenta financiara in valoare de 18 miliarde de dolari, ce va fi acordat Ucrainei in 2023. Statele UE au eludat un veto al Ungariei – care bloca asistenta pentru Ucraina ca santaj pentru ca partenerii…

- Guvernul ungar a blocat marți acordul din UE privind un pachet de ajutor de 18 miliarde de euro pentru Ucraina, forțand Comisia Europeana și celelalte țari UE sa caute o soluție alternativa pentru a se asigura ca Kievul primește fondurile atat de necesare in ianuarie, transmite Politico . Ungaria s-a…

- Parlamentul European (PE) a dat unda verde acordurilor UE cu Republica Moldova și Ucraina pentru a facilita transportul transfrontalier de marfuri. Cele doua noi acorduri ale UE privind transportul rutier fac parte din raspunsul Uniunii Europene la perturbarile din sectoarele transporturilor din Ucraina…

- Helmut Scholz este un eurodeputat german care face parte din stanga radicala și s-a aflat mai tot mai tot timpul pe o poziție pro-ruseasca. Anume Sholz a fost cel care, in 2012, a sarit in apararea postului de televiziune comunist NIT. Tot el a cerut, sub garanție proprie, eliberarea in 2016 a lui Grigore…

- Israelul va ajuta Ucraina sa dezvolte un sistem de alerta de aparare antiaeriana, a anunțat miercuri ministrul israelian al apararii Benny Gantz, care a precizat ca țara sa nu intenționeaza sa livreze Kievului sisteme de armament, informeaza CNN . Gantz a facut acest anunț in cadrul unei intalniri cu…

- Uniunea Europeana a transferat astazi Ucrainei asistenta macrofinanciara in valoare de doua miliarde de euro, anunta Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene. Suma reprezinta prima tranșa dintr-un pachet de 5 miliarde de euro (4,91 miliarde de dolari) alocat de UE dupa invazia Rusiei. UE…