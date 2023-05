Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), a anunțat recent ca urmeaza sa fie extins termenul pentru plata cu cardul de energie a facturilor vechi de anul trecut, fața de octombrie 2022, cum este acum. Decizia a fost luata pentru a veni in ajutorul beneficiarilor care sunt…

- Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat ca Guvernul vrea sa modifice legea privind cardul de energie, dupa ce mai mulți oameni s-au plans ca Poșta Romana a refuzat plata facturilor prin acest card. Motivul: facturile au fost emise abia acum, consumul fiind din vara…

- „Emiterea facturilor de catre Hidroelectrica cu intarziere pentru perioadele de consum aferente anului trecut ne-a pus și pe noi in situația in care, pentru decontarea acestor facturi cu cardul de energie, sa intampinam dificultați. Dar pentru a veni in sprijinul beneficiarilor cardului, modificarea…

- Prima tranșa de 700 lei virata pe cardul de energie trebuie cheltuita pana la finele lunii iunie, dupa cum au anunțat autoritațile. Pana la acest moment, si-au achitat facturile prin intermediul cardului de energie peste 1,5 milioane de familii, valoarea totala a platilor efectuate fiind de 352 milioane…

- In perioada 20 februarie – 16 martie 2023, romanii vulnerabili au utilizat 155 milioane lei pentru plata facturilor la utilitati, prin intermediul cardurilor de energie. In total, au fost efectuate peste 500.000 de plati, din care 88.000 (17,6%) prin mijloace electronice, anunta joi Ministerul Investitiilor…

- Marcel Bolos a fost intrebat, marti seara, la RTV, pentru cati beneficiari sunt functionale cardurile de energie. ”1.740.000 sunt beneficiarii care au situatia locativa clara si problema venitului. Dupa cum stiti, noi am incercat sa dam acest ajutor pentru acele gospodarii care au venitul mediu pe persoana…

- Turdenii au luat cu asalt oficiile poștale, pentru a-și plati facturile la energie cu cardurile compensatorii de energie primite de la Guvern, in cuantum de 700 de lei. Plațile vor putea fi facute in trei moduri, fie direct la oficiul poștal, fie la domiciliu, prin intermediul poștașului sau prin intermediul…