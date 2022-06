Executivul a aprobat in sedinta de ieri, prin hotarare, completarea Strategiei nationale pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030, aprobata prin HG nr. 877/2018. Potrivit unui comunicat al Guvernului, completarea Strategiei nationale pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030 (SNDDR 2030) a fost adoptata in sensul aprobarii Planului national de actiune, document cheie care ghideaza implementarea SNDDR 2030 in acord cu obiectivele Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabila si documentele strategice ale UE, in toate politicile sectoriale, pentru dezvoltarea durabila pe plan national in perioada…