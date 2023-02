Stiri pe aceeasi tema

- Vouchere in valoare de 5 salarii minime pentru victimele infracțiunilor. Cand și in ce condiții s-ar putea acorda Vouchere in valoare de 5 salarii minime pentru victimele infracțiunilor. Cand și in ce condiții s-ar putea acorda Victimele infracțiunilor pot solicita un avans din compensația financiara…

- Victimele infracțiunilor pot solicita un avans din compensația financiara sub forma de voucher pentru acoperirea nevoilor urgente, in limita unei sume echivalente cu 5 salarii de baza minime brute pe țara, potrivit unui proiect al Ministerului Justiției. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Guvernul a anunțat noi vouchere pentru romani. Aceștia ar putea sa primeasca vocuhere in valoare de cinci salarii, daca indeplinesc anumite condiții. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției in urma cu puțin timp.

- Lista ajutoarelor de stat in 2023. Guvernul a decis acordarea pentru anul 2023 a ajutorului pentru alimente și vouchere pentru energie, pentru persoanele și familiile vulnerabile. Cu o inflație de peste 16%, Guvernul se pregatește sa dea cele mai mari ajutoare sociale de la inceputul crizei energetice.…

- Romanii urmeaza sa primeasca mai mulți bani de la stat. Unii cetațeni din anumite categorii sociale se bucura de ajutor din partea autoritaților, mai ales in aceasta perioada atat de grea din punct de vedere financiar. Specialiștii au venit cu anunțul special pentru care s-au bucurat toți cetațenii.…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi doua acte normative care reglementeaza cadrul pentru ca romanii vulnerabili sa fie sprijiniți, din fonduri europene nerambursabile, pentru plata facturilor la utilitați, dar și pentru achiziționare de alimente și mese calde pe tot parcursul anului viitor. „Romanii…

- Guvernul aloca 400 milioane lei pentru finantarea programului 'Rabla pentru becuri', prin care cetatenii vor primi vouchere la achizitionarea unor becuri noi cu led, mai performante din punct de vedere al consumului de energie electrica.