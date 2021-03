Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aloca un ajutor de urgenta in valoare de 4,05 milioane de lei pentru plata restantelor catre minerii de la Crucea, a anuntat, joi, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. El a spus ca pentru solutionarea situatiei de la Exploatarea Miniera Crucea, din cadrul Companiei…

- Minerii de la exploatarile de uraniu de la Crucea si Botusana, judetul Suceava, au intrat in greva foamei, joi, 25 martie. Ortacii au intrerupt activitatea in urma cu o saptamana, s-au blocat in subteran si, pentru ca nu au ajuns la un acord cu Ministerul Energiei, au recurs la acest gest extrem.

- Minerii de la exploatarea de uraniu Crucea din judetul Suceava continua protestul si dupa ce si-au primit salariile restante pe ultimele doua luni. Ei spun ca nu vor iesi din subteran pana cand nu isi vor recupera si sumele pentru suplimentul alimentar de munca in conditii de radioactivitate, in valoare…

- Minerii de la exploatarea de uraniu de la Crucea, aflati in greva de miercuri, 17 martie, continua protestul. Ei au fost trimisi de director la sparanghel, in Germania. Liderul AUR, George Simion, a coborat in subteran la Botusana, sector de la mina de uraniu de la Crucea, acolo unde, in noaptea…

- Minerii de la Crucea si Stulpicani, judetul Suceava, nu au renuntat la protest, cu toate ca si-au primit salariile restante. Ortacii spun ca vor relua activitatea cand isi vor primi si suplimentul alimentar antidot in valoare de 30 de le/zi.

- Ortacii de la minele de uraniu de la Crucea și Botușana raman, in continuare, blocați in subteran. Asta deși ieri dupa-amiaza au primit promisiuni ca li se vor achita macar o parte din restanțele financiare.Virgil Fador, lider de sindicat la Compania Naționala a Uraniului, a precizat ca oamenii ...

- Protestul spontan al minerilor de la exploatarile sucevene Crucea si Botusana a inceput miercuri dimineata, iar dupa-amiaza aproximativ 160 de mineri au decis sa se blocheze in interiorul minelor. Angajatii sunt nemultumiti ca nu si-au mai primit salariile de doua luni, dar si ca nu li s-a livrat nici…

- Cei aproximativ 300 de mineri care lucreaza la exploatarile de la Crucea și Botușana au incetat in aceasta dimineața activitatea și au intrat in greva. Angajații Companiei Naționale a Uraniului (CNU) sunt nemulțumiți ca nu și-au mai primit salariile de doua luni, iar suplimentul de hrana nu le-a ...