- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca saluta constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Inființarea Comisiei speciale parlamentare OCDE denota angajamentul transpartinic…

- „Vești bune pentru economia Romaniei!Agenția de rating Fitch a operat, dupa aproape trei ani, prima imbunatațire a ratingului Romaniei și a revizuit perspectiva de țara de la negativa la stabila.Economiștii confirma astfel soluțiile guvernarii noastre responsabile și importanța stabilitații politice,…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 24 martie 2023PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚAPROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA privind cadrul de desfasurare a sprijinului financiar si tehnic acordat de sistemul financiar-bancar in procesul de autorizare si derulare a fondurilor…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a coordonat, astazi, reuniunea Comitetului interministerial pentru coordonarea relațiilor Romaniei cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). In cadrul reuniunii, a fost analizat stadiul procesului de aderare, dupa finalizarea cu succes a primei…

- A fost forfota mare la București, vrem sa stam la masa țarilor cu o economie care duduie și parca și premierul a ajuns sa-și doreasca mai mult sa fim in Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), decat in Schengen, dar in ceea ce privește un Cod Fiscal care sa ajute mediul economic,…

- Purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, a ținut un discurs in care l-a ridicat in slavi pe șeful sau, premierul Nicolae Ciuca. Acesta a spus ca prim-ministrul este un lider care ”știe calea” și care “știe sa utilizeze busola” pentru a consolida legaturile noastre cu valorile și beneficiile…

- In discursurile si mesajele transmise, toti liderii politici au facut apel la unitate si solidaritate. Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, la Bucuresti, ca reusitele din 1859 reprezinta o lectie veritabila de responsabilitate pentru noi toti, cei care continuam sa cladim Romania europeana, moderna…