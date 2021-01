Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim de baza brut pe țara s-a majorat Foto Agerpres Guvernul a adoptat în ședința de astazi valoarea de 2.300 de lei pentru salariul de baza minim brut pe țara, începând cu 1 ianuarie 2021. Este majorarea de aproximativ 3%, anunțata deja de executiv. Ministerul…

- Majorarea salariului minim brut pe economie, in ședința de guvern Foto: gov.ro. Majorarea salariului minim brut pe economie, plata suplimentara a personalului implicat în vaccinarea anti-COVID, dar si mai multe masuri menite sa protejeze consumatorii vulnerabili afectati de cresterea…

- Salariul minim brut pentru angajații cu studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare urmeaza sa fie inghețat de Guvernul Florin Cițu, potrivit Hotararii de Guvern consultata de stiripesurse.ro. Intenția Guvernului vine in contextul in care Executivul intenționeaza…

- Premierul Florin Cițu anunța ca salariile bugetarilor vor fi inghețate la nivelul veniturilor din decembrie 2021. Totodata, a fost gasita o soluție pentru prelungirea amanarii ratelor la banci. Florin Cițu a spus ca salariul minim va crește puțin peste rata inflației, respectiv cu 3,1% pentru anul viitor.…

- Intentia viitorului Guvern este ca premierul sa isi asume decizia politica in ceea ce priveste salariul minim pe economie si acesta sa fie inghetat la nivelul din 2020, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin. Intrebat ce se va intampla…

- Aproape jumatate dintre patronii de firme din Romania și-ar dori ca salariul minim brut pe economie in 2021 sa ramana la nivelul din acest an. Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii a realizat un sondaj in randul IMM-urilor, dupa ce Ministerul Muncii a propus trei scenarii de…

- Surse guvernamentale și din randul sindicatelor au declarat pentru Antena 3 faptul ca se fac calcule la Ministerul Muncii pentru a fi aplicate noile majorari. Acestea urmand sa fie aplicate din anul 2021. Potrivit surselor, creșterea urmeaza sa fie intre 100 și 150 de lei brut. Citește și: …