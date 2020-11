Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de ordonanta de urgenta ce prevede sprijinirea companiilor din domeniul HoReCa a fost adoptat in prima lectura, a anuntat, sambata, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, acesta precizand ca propunerea din actul normativ este ca ajutorul de stat sa fie de 20% din pierderile pe 2020,…

- Guvernul va analiza, cel tarziu saptamana viitoare, schema de granturi pentru secorul HoReCa. Modelul de lucru Kurzarbeit va fi prelungit Guvernul va analiza in prima lectura in aceasta saptamana, cel tarziu saptamana viitoare, proiectul de act normativ prin care va fi aprobat mecanismul in baza caruia…

- Guvernul va analiza in prima lectura in aceasta saptamana, cel tarziu saptamana viitoare, proiectul de act normativ prin care va fi aprobat mecanismul in baza caruia companiile din industria ospitalitatii si agentiile de turism vor beneficia de granturi in cuantum de 20%, in vederea acoperirii partiale…

- Premierul Ludovic Orban si ministrul Economiei, Virgil Popescu, s-au intalnit, miercuri, cu reprezentantii HoReCa, Orban declarandu-se favorabil prelungirii cu sase luni a aplicarii somajului tehnic pentru angajatii a caror activitate este afectata din cauza crizei sanitare. Totodata, Guvernul va…

- Premierul Ludovic Orban si ministrul Economiei, Virgil Popescu, au discutat, miercuri, cu reprezentantii HoReCa despre schema de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor inregistrate de companiile din acest sector din cauza crizei sanitare. "In cursul acestei saptamani sau, cel tarziu, saptamana…

- Guvernul va anliza, cel tarziu saptamana viitoare, schema de granturi pentru secorul HoReCa. Modelul de lucru Kurzarbeit va fi prelungit Guvernul va analiza in prima lectura in aceasta saptamana, cel tarziu saptamana viitoare, proiectul de act normativ prin care va fi aprobat mecanismul in baza caruia…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat duminica seara, la B1 TV, ca Guvernul va introduce o forma de ajutor de stat pentru firmele din HoReCa, compensand 20% din pierderea cifrei de afaceri raportat la 2019, dar a precizat ca este necesara aprobarea Comisiei Europene in acest caz. Orban a mai anuntat…

- Premierul Ludovic Orban a avut, astazi, o noua runda de consultari cu reprezentantii industriei HORECA. In acest context s-a convenit analizarea unor noi masuri fiscale pentru sprijinirea antreprenorilor din domeniu, in vederea diminuarii efectelor crizei sanitare, potrivit Agerpres. Discutiile au vizat…