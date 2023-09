Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele trebuie sa ia mai multe masuri pentru reducerea inflației, a declarat Yannis Stournaras, membru in consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene (BCE), potrivit Reuters și Bloomberg.

- Economistul-șef al Bancii Centrale Europene, Philip Lane, a oferit o viziune optimista prudenta asupra inflației, afirmand ca incetinirea indicatorilor pentru bunuri și servicii este binevenita și ca presiunile subiacente vor continua sa slabeasca. Intr-un interviu acordat site-ului irlandez The Currency,…

- Franta va accelera reducerea datoriei sale, in timp ce mentine politica sa de scadere a impozitelor pentru gospodarii si companii, a afirmat ministrul de Finante, Bruno Le Maire. Statul francez trebuie sa reduca cheltuielile publice, a adaugat oficialul, confirmind ca se va renunta la plafonarea preturilor…

- Liderii Coaliției discuta la Guvern noile masuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar. Liberalii au avut o sedinta de dimineata și au convenit ca sustin solutii care sa nu afecteze mediul de afaceri, dar si reducerea cheltuielilor in instituțiile statului și combaterea

- In Portugalia, Italia și Spania, guvernele iși fac auzita opoziția fața de creșterea dobanzilor, testand limitele independenței BCE, observa, in rubrica sa, Eric Albert, jurnalist la „Monde” De data aceasta, guvernele portughez, italian și spaniol au exprimat, in mai puțin de doua saptamani, critici…

- Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut pana la 5,5% in iunie, de la nivelul de 6,1% inregistrat in luna mai, transmite Reuters, citat de Agerpres. Cifra anuntata de Eurostat este peste estimarile analistilor, care mizau pe o diminuare…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut marti, la Palatul Victoria, consultari cu reprezentantii Asociatiei marilor retele comerciale din sectorul alimentar, discutiile fiind axate pe stabilirea unui mecanism functional agreat intre Guvern si mediul privat pentru reducerea pretului la produse alimentare de…