- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca poate lua in calcul demisia din fruntea instituției daca certificatul verde nu o sa fie adoptat in ianuarie. „Am elaborat un proiect de lege privind utilizarea certificatului in cazul unei agravari a situației epidemiologice. Este ceea ce numim…

- Lord Frost a demisionat sambata seara din Cabinet din cauza preocuparilor legate de restricțiile premierului Boris Johnson cu privire la Covid-19 și de „direcția de mers” a guvernului, deoarece prim-ministrul a luat in considerare solicitarile pentru o a treia izolare naționala care incepe saptamana…

- Prim-ministra, Natalia Garilița, a dezvaluit motivul care l-au determinat pe Vladislav Kulminski sa demisioneze din funcția de vicepremier responsabil de Reintegrare. „ Plecarea vicepremierului, Vlad Kulminski, se datoreaza unor circumstanțe in viața lui personala legate de familie”. Declarațiile a…

- Plecarea lui Ponta, ca urmare a protestelor de strada, a fost doar inceputul. Intr-o perioada scurta de timp, mai mulți social-democrați și-au pierdut funcțiile pe care le aveau in cadrul instituțiilor statului.La protestele de strada, au fost cerute și demisia lui Gabriel Oprea - pe atunci, vicepremier…

- O noua plecare din sistemul justiției. Consiliul Superior al Magistraturii a admis astazi cererea de demisie a judecatorului Ion Dodon de la Judecatoria Caușeni. Prezent la ședința, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco a menționat ca il cunoaște personal pe Dodon, iar plecarea lui „este o pierdere”.…

- Nicolae Ciuca are menționat in biografia oficiala rolul de general in prima lupta in care Armata Romana a fost combatanta activa dupa al doilea razboi Mondial, batalia de la Nassiria , in Irak, mai 2004. Unul dintre jurnaliștii care au relatat și, apoi, au avut ideea unui documentar facut la Radio Romania…

- Basarab Panduru a comentat plecarea lui Adrian Mutu de la FCU Craiova și spune ca nu este de acord cu antrenorii care-și dau demisia. Fostul internațional spune ca antrenorii din Romania nu ar trebui sa plece de bunaboie de la un club, ci sa aștepte sa fie demiși, putand astfel sa ceara toți banii din…

- Competița americana va debuta la la inceputul saptamanii viitoare, iar sportiva de 30 de ani a dat un interviu derutant pentru fanii acesteia.Pentru a vedea ce reacție a avut Simona Halep la imbarcarea in cursa spre Statele Unite ale Americii, acceseaza realitateasportiva.net .