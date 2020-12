Guvernarea 2021 – 2024: Cabinet Ludovic Orban, PNL, împreună cu USR Plus. Poate și cu PMP sau UDMR Alegerile parlamentare 2020 s-au incheiat in ceea ce privește votarea. Urmeaza numararea voturilor și stabilirea partidelor care vor forma o alianța de guvernare. Conform sondajelor de la ieșirea din secțiile de vot, nu s-au produs surprize. Partidul Național Liberal va ieși invingator la numaratoarea finala. Exit-pollurile nu au luat in calcul voturile de seara și, mai ales, voturile din diaspora. Ceea ce inseamna ca PNL va fi peste PSD la rezultatele finale. De altfel, partidul a ieșit destul de bine dupa un an de guvernare in plina criza de sanatate, provocata de pandemia de COVID-19, și o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

