- Corpul de control al prim-ministrului a constatat o serie de "deficiente si incalcari ale legii" in activitatea Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989 (SSRML) in urma unei actiuni de verificare care…

- Eveniment ANSVSA: Doua noi focare de pesta porcina africana confirmate in județ, in ultima saptamana 12/10/2020 10:38 Pesta porcina africana (PPA) evolueaza, in prezent, in 40 de județe, din care in 36 de județe sunt afectați de virusul pestei porcine africane atat porcii domestici cat și mistreții,…

- Eveniment ANSVSA: Patru noi focare de pesta porcina africana confimate in județ; alte 17 focare au fost stinse 05/10/2020 12:11 Pesta porcina africana (PPA) evolueaza, in prezent, in 40 de județe, din care in 36 de județe sunt afectați de virusul pestei porcine africane atat porcii domestici cat…

- Un nou focar de pesta porcina a fost inregistrat in județul Alba, in perioada 24 septembrie – 2 octombrie, potrivit unui comunicat transmis vineri de ANSVSA. Potrivit Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, la data de 2 octombrie 2020 pesta porcina africana (PPA)…

- ANSVSA a publicat un raport cu privire la numar de focare de pesta porcina prezente în România la ora actuala. Conform datelor oferite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) reiese ca pesta porcina evolueaza…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor anunța ca pesta porcina evolueaza in 40 de județe din Romania. Cele mai afectate sunt Teleorman, Iași și Satu Mare, anunța MEDIAFAX.Potrivit datelor oficiale, vineri, in Romania, pesta porcina africana era confirmata…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana din judetul Arad a ajuns la 17, toate in gospodarii, virusul fiind adus de porci mistreti care au migrat din paduri catre zonele cultivate. Directorul adjunct al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Arad, Marcel Rosu, a declarat,…

- A fost confirmat un focar de pesta porcina africana la o ferma din comuna argeșeana Domnești. Potrivit directorului Direcției Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Argeș, Dumitru Sorescu, ieri s-a obținut ordinul prefectului pentru decizia de ucidere a porcilor. In jur de 900 de…